Москва, 29 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за провоз патогенов в РФ. Соответствующий документ 29 октября опубликован на официальном портале правовых актов.

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Изменения коснутся ст. 226.1 УК РФ, посвящённой ответственности за контрабанду через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и госграницу с членами ЕАЭС ряда опасных веществ и предметов. В неё включили словосочетание «патогенные биологические агенты», санкции статьи остались прежними.

Таким образом, за провоз патогенов максимальное наказание составит до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.

Также, согласно новым поправкам, действие ст. 248 УК РФ («Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами») будет распространяться на нарушения при обращении с патогенами. Максимальное наказание по ней включает лишение свободы на срок до пяти лет и лишение права занимать некоторые должности до трёх лет.

Как передавало ИА Регнум, посол России в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин 24 марта заявил о наличии у России информации, что на территории Украины по-прежнему продолжают функционировать 30 биолабораторий, которые работают по заказу Вашингтона. Дипломат напомнил, что в день начала специальной военной операции власти Украины в спешке начали уничтожать хранившиеся в этих лабораториях опасные образцы, однако в 2023 году киевский режим возобновил реализацию этих программ, изменив при этом их названия.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 15 апреля заявлял, что США превратили Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.