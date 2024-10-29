Москва, 29 октября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Российские власти должны активно работать с кадровым потенциалом страны и поддерживать данную сферу за счёт инвестиций. Об этом 29 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Кадровый потенциал страны — это безусловная ценность, к которой нужно соответствующим образом относиться: беречь её, укреплять, вкладывать ресурсы в эту сферу и инвестиции», — сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Также Путин сообщил об острой нехватке в стране специалистов рабочих профессий. Одним из выходов из этой ситуации, на его взгляд, является развитие партнёрства между колледжами и работодателями.

Как передавало ИА Регнум, российский рынок труда испытывает дефицит линейных сотрудников, таких как грузчики, кладовщики и курьеры, а также менеджеров по продажам и программистов. Согласно актуальным прогнозам, к 2030 году нехватка низко — и среднеквалифицированных специалистов составит до 65% от всей рабочей силы.

Путин 9 октября на церемонии запуска новых предприятий уже затронул проблемы рынка труда, подчеркнув, что в стране почти нет безработицы — но, напротив, есть нехватка рабочих рук. Отметив, что эта тенденция может привести к ограничению экономического роста, президент призвал наращивать технологическую независимость, внедрять новые технологии и повышать производительность труда.