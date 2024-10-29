Москва, 29 октября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить данные об угрозах в адрес семьи народного артиста РФ, поэта-песенника Ильи Резника. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба СК.

Сергей Фадеичев/ТАСС Илья Резник

По информации ведомства, внука певца, которого также зовут Илья Резник, оскорбляли студенты вуза, в котором он учится. Поводом для насмешек стала его национальность. Молодой человек дал отпор, после этого семья артиста начала получать угрозы.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. организовать проверку по данному факту и представить доклад», — говорится в Telegram-канале СК.

Отмечается, что центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение этого поручения.

В феврале актёра и модель Андрея Пакалова избили в Москве. Нападавший по шубе молодого человека решил, что он представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, и напал на него в подъезде. У артиста зафиксировали сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.