Москва, 15 февраля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Актёра и модель Андрея Пакалова избили в Москве из-за меховой шубы. Нападавший принял его за человека нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил 15 февраля источник ИА Регнум.

Соцсети Актёр и модель Андрей Пакалов

Нападение произошло 12 февраля, когда Пакалов курил у подъезда. Актёр был в тёплой шубе «из волка, лисы и бобра». Проходивший мимо мужчина, увидев шубу, назвал Пакалова обидным словом и предложил зайти в подъезд для разговора.

Там обидчик ударил актёра головой. В больнице у Пакалова зафиксировали сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.

В инциденте разбираются правоохранители. Выяснилось, что позже мужчина вернулся в подъезд и разбил телефон консьержке.

Андрею Пакалову 32 года. Он снимается в рекламе, кино и сериалах, участвует в модных показах и фотосессиях.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года актёра театра и кино Павла Баршака избили на юге Москвы. Нападение произошло в ночное время на улице Нагорной, позднее Баршака на скорой доставили в больницу. Он получил травму головы. В инциденте разбиралась полиция.