Москва, 29 октября, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Парковки в Москве 4 ноября, в День народного единства, будут бесплатными. Об этом 29 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим. Платно только на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Он отметил, что парковки со шлагбаумом все дни останутся платными и продолжат работу в обычном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября в Москве стартовало тестирование динамического тарифа на парковку автомобилей. Цена за стоянку должна зависеть от числа свободных мест. Таким образом, если их много, то припарковаться получится даже бесплатно. Минимальный тариф будет составлять 0 рублей в час, максимальный — 380 рублей на площади Тверская Застава и 600 рублей — на остальных площадках.