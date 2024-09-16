Москва, 16 сентября, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Власти Москвы запустили тестирование динамического тарифа на парковку автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Чиновник отметил, что мэр мегаполиса Сергей Собянин поручил создать наиболее эффективную тарифную сетку для парковок. Цена за стоянку должна зависеть от числа свободных мест.

«Если парковка свободна, то она может быть даже бесплатной, а по мере роста её загруженности тариф будет меняться. Приглашаем автомобилистов принять участие в тестировании», — процитировала пресс-служба мэрии города Ликсутова.

Тестирование будут проводить с 16 по 30 сентября на улице Ильинка, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Желающим участвовать в испытании необходимо подать заявку на соответствующем сайте.

Минимальный тариф будет составлять 0 рублей в час, максимальный — 380 рублей на площади Тверская Застава и 600 рублей — на остальных площадках.