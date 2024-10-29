Рим, 29 октября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла во время тренировки в провинции Южный Тироль. Об этом 29 октября сообщили в Международной федерации лыжного спорта и сноубординга.

Matteo Nardone/Global Look Press

«Матильда трагически погибла в результате падения во время тренировки на трассе Grawand G1 в Валь-Сеналесе. Наша федерация скорбит вместе с семьей, друзьями и всеми, кто дорожил Матильдой, и чтит ее память сегодня и всегда», — сказано в публикации на официальном сайте организации.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября западные СМИ написали о первом за 11 лет появлении на публике немецкого автогонщика Михаэля Шумахера. Сообщалось, что Шумахер присутствовал на церемонии бракосочетания своей дочери Джины-Марии и её возлюбленного Йена Бетке, которая состоялась 28 сентября, и наблюдал, как невесту ведут к алтарю. В 2013 году Шумахер получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле, и оставался в коме до лета следующего года. Семья не разглашает информацию о его состоянии.

В январе 2024 года в Красноярске во время катания на тюбинге погиб 14-летний подросток. При спуске надувную ватрушку занесло, и она упала в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.