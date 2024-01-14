Красноярск, 14 января, 2024, 10:16 — ИА Регнум. В Красноярске после катания на тюбинге умер 14-летний подросток, сообщили в Следственном комитете.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«При спуске на надувном тюбинге подростка занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В СК пояснили, что 13 января погибший ребёнок вместе с 13-летним приятелем пришёл кататься на склон. Дети катались на непредназначенном для этого участке местности около дома по Ульяновскому проспекту.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Сотрудники СК выяснят обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года 17-летний подросток потерял сознание и скончался во время тренировки по боксу в городе Видное. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Ребёнок едва не погиб на подъёмнике на горнолыжном курорте в Челябинской области. Инцидент произошёл 12 января 2024 года. Шестилетний ребёнок получил тяжёлые травмы. Механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в реанимации без сознания.