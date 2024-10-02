Лондон, 2 октября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер впервые показался на публике после тяжёлой черепно-мозговой травмы, которую немецкий автогонщик получил 11 лет назад. Об этом сообщила газета Daily Mail.

imago/Andreas Beil/ТАСС Михаэль Шумахер

Источник издания сообщил, что Шумахер присутствовал на церемонии бракосочетания своей дочери Джины-Марии и её возлюбленного Йена Бетке, которая состоялась 28 сентября, и наблюдал, как невесту ведут к алтарю. Торжества прошли на семейной вилле Шумахеров на Мальорке в условиях строгой конфиденциальности. Гостей просили при входе на свадьбу сдавать смартфоны из опасения утечки личной информации.

Как сообщало ИА Регнум, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года получил серьёзную черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле накануне своего 44-летия. Гонщик оставался в коме до лета следующего года. Семья перевела его на домашнее лечение и приняла решение не распространять информацию о состоянии его здоровья.

Брат Шумахера Ральф заявлял в декабре 2023 года, что семикратный чемпион «Формулы-1»уже никогда не сможет жить полноценной жизнью, как прежде, хотя современные медицинские технологии позволили многого добиться в лечении спортсмена.

В 2023 году в журнале Die Aktuelle, принадлежащем медиаконцерну Funke Mediengruppe, появилась публикация фейкового интервью с Шумахером. Члены семьи автогонщика возбудили судебный иск против Funke. В мае 2024 года суд Мюнхена по трудовым спорам вынес решение в пользу родственников гонщика и обязал выплатить семье спортсмена компенсацию в размере 200 тыс. евро.

В июне текущего года в Германии задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке шантажа немецкого автогонщика. По версии прокуратуры, подозреваемые вышли на связь с семьёй Шумахера и сообщили, что обладают информацией, которую родственники автогонщика не хотели бы предавать общественной огласке. За молчание мужчины потребовали несколько миллионов евро.