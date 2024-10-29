Москва, 29 октября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. «VK Видео» обновил поисковые алгоритмы сервиса. Благодаря новым семантическим моделям на основе искусственного интеллекта выросла релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба площадки.

Дарья Драй, ИА REGNUM

Если среди каналов «VK Видео» есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент. Такое изменение позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритет будет у роликов, загруженных самим автором, ниже будут представлены видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу, отметили в пресс-службе.

Для авторов обновления станут дополнительным инструментом для привлечения новой аудитории. На площадке подчеркнули, что видимость канала и релевантного контента в результатах поиска выросла, пользователям стало проще находить и подписываться на любимых авторов. Усовершенствование алгоритмов обеспечивает рост аудитории и вовлечённости, пояснила пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября площадка запустила «Детский режим», который обеспечит безопасный просмотр контента для юных зрителей. Новый режим делает проще поиск видео для детей. Он открывает доступ к классике российской мультипликации, популярным новинкам анимации и обучающим видео. Также юной публике доступны ролики от блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Контент для детей в возрасте до 12 лет подобрали вручную.

В том же месяце «VK Видео» предоставило авторам возможность видоизменять структуру и дизайн страницы с контентом. На вкладке «Главная» появились карусели «Новое» со свежими видео, «Популярное» с самыми просматриваемыми, а также пять авторских плейлистов. Также теперь можно загружать оригинальную обложку.