Москва, 17 октября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Российский сервис «VK Видео» запустил «Детский режим», который обеспечит безопасный просмотр контента для юных зрителей. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Sergey Elagin/Global Look Press

Новый режим делает проще поиск видео для детей. Он открывает доступ к классике российской мультипликации, популярным новинкам анимации и обучающим видео. Также юной публике доступны ролики от популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. Контент для детей в возрасте до 12 лет подобрали вручную.

Для активации «Детского режима» нужно зайти в профиль пользователя в приложении «VK Видео», включить этот режим и ввести PIN-код. Дети не смогут перейти на взрослый профиль сами. При утере пароля его можно восстановить.

«Семейный контент становится одной из самых быстрорастущих категорий в VK Видео. Пользователи приложения на ТВ в среднем проводят за просмотром детского и семейного контента 280 минут в день», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам «ВКонтакте» Николай Дуксин.

Он сообщил, что в контенте для юных пользователей нет рекламы, ролики подобраны в ходе тщательной работы детских редакторов. В этом режиме простая навигация и крупные элементы. Функция доступна в бета-версии на Smart TV и Android TV, позже появится в приложении «VK Видео» на смартфонах и планшетах с Android и iOS.

Как передавало ИА Регнум, ВЦИОМ 11 октября опубликовал результаты исследования, показывающие рост популярности российских видеосервисов. 59% участников соцопроса рассказали, что пользуются платформой «VK Видео» несколько раз в день или почти каждый день. Этот показатель приближается к данным по видеохостингу YouTube, об использовании которого сообщили 78% респондентов.

15 октября соцсеть «ВКонтакте» запустила программу, по которой каждый создатель видеоконтента может получить грант до 5 млн рублей. Заявки принимают до 5 ноября. Размер выделенных средств будет зависеть в том числе от количества подписчиков у автора.