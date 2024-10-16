Москва, 16 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Авторы «VK Видео» смогут видоизменять структуру и дизайн страницы с контентом. Соответствующее расширение для пользовательской платформы в среду, 16 октября, представила команда приложения.

Дарья Драй, ИА REGNUM

Функция размещения оригинальной обложки позволит подчеркнуть фирменный стиль. Её можно установить в верхней части страницы с видео, для чего достаточно загрузить изображение рекомендуемого размера. Так авторы смогут сразу обозначить тематику контента.

На вкладке «Главная» появились карусели «Новое» со свежими видео, «Популярное» с самыми просматриваемыми, а также пять авторских плейлистов. Контент-мейкеры могут изменять порядок отображения разделов на «Главной», а также видео в них. Позднее в сервис добавят плейлисты и контентные блоки, которые тоже можно будет редактировать. В верхней части «Главной» можно закрепить топовое видео.

Редактирование обложки сейчас возможно в веб-версии, позднее такую функцию добавят в мобильную версию приложения. Остальные нововведения доступны в разделе «Настройки» в кабинете автора. Установленные параметры отобразятся в веб-версии и мобильном приложении видеосервиса.

Ранее VK запустила программу грантовой поддержки для создателей видеоконтента. Любой пользователь платформы сможет получить грант до 5 млн рублей на создание развлекательно-образовательного контента в формате длинных видео. Общий фонд программы превысит 100 млн рублей.

Приём заявок уже стартовал и продлится до 5 ноября. Каждый пользователь сможет представить только один проект. Сумма гранта будет зависеть в том числе от количества подписчиков у заявителя.