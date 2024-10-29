Таллин, 29 октября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин 29 октября был вызван в МИД Эстонии из-за удаления российской стороной пограничных буев на реке Нарве в мае этого года, сообщило издание Delfi.

Jens Kalaene/Global Look Press

Российскому дипломату вручили ноту, в которой говорится, что Москва и Таллин ранее договорились относительно нынешнего курса фарватера Нарвы и расположения временной контрольной линии между Эстонией и Россией.

«Кроме того, это позволило создать чёткие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва», — сообщается в ноте.

Эстония выразила недовольство тем, что Россия демонтировала буи. Кроме того, Москва якобы отказалась измерять дно реки для уточнения фарватера, добавили в МИД республики.

Измерения дна пограничной реки Нарва Россия и Эстония проводили в последний раз в 2000-х годах. В середине июля Таллин заявил, что необходимо провести новые замеры.

Поводом стал демонтаж российской строной 24 из 50 буев, которые Эстония установила 13 мая. Российские пограничники убрали буи, поскольку эстонцы установили их в водах РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Эстонии вызвали представителя российского посольства и вручили ему дипломатическую ноту. По данным Таллина, Москва не предоставила никаких материалов о том, что буи находились в российских водах.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель ожидает от Москвы разъяснений.

Как отметил политолог и публицист Семён Уралов, Москва планировала проводить работы по ремонту моста через Нарву и будет это делать. По его мнению, Таллин целенаправленно создаёт и распространяет миф о военной угрозе со стороны России.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии 21 октября предложил установить на границе с Россией буи с режущими лезвиями в местах, где легче всего её нелегально пересечь.