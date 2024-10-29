Копенгаген, 29 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Обвальное сокращение объёмов торговли между Москвой и Копенгагеном было предотвращено. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил посол России в Дании Владимир Барбин.

Chris Emil Janssen via www. imago/Global Look Press

Посол напомнил, что по состоянию на конец 2023 года датский экспорт в сравнении с 2021 годом уменьшился в 4,8 раза, до 300 млн долларов, а датский импорт — в 5,2 раза, до 400 млн долларов соответственно.

«[Тогда] полностью остановилась взаимная торговля товарами, на которые были введены санкции ЕС. Сейчас ситуация стабилизировалась, дальнейшее обвальное сокращение объемов двусторонней торговли приостановлено. Результаты за 2024 год будут примерно на уровне 2023 года», — пояснил Барбин в беседе с «РИА Новости».

Он также отметил, что масштабные антироссийские санкции не оказали значимого негативного эффекта на экономику Дании, поскольку страна не считалась ведущим торговым партнёром России.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября Европейский совет утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Среди новых ограничений — заморозка российских активов и запрет на въезд на территорию Европы определённым лицам из РФ.

17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен сообщил что датские власти рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. Тогда же Барбин заявил, что подобные инициативы королевства представляют прямую угрозу судоходству в Балтийском море.