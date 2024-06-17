Копенгаген, 17 июня, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Западные санкции угрожают судоходству в Балтийском море, заявил посол России в Дании Владимир Барбин, комментируя планы отдельных европейских стран ввести ограничения на передвижение судов.

«Угрозу безопасности судоходства и морской среде в Балтийском море представляют не танкеры, а санкции, введённые Западом против России», — приводит слова Барбина агентство Reuters.

Дипломат подчеркнул, что именно об угрозе судоходству должна думать коалиция государств, созданная по инициативе Дании.

Барбин в январе 2024 года заявил, что планы задерживать российские танкеры в датских проливах нарушают международные нормы. Москва рассчитывает, что Копенгаген это осознаёт, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен заявил, что датские власти рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море.

Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через её проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды, уточнило агентство.

Британская газета The Financial Times в ноябре 2023 года заявила, ссылаясь на источники, что Дания может начать инспектировать заходящие в её воды российские танкеры с нефтью. По информации издания, такое поручение королевству планирует дать Евросоюз. Основанием для досмотра предложили сделать меры по защите экологии.

Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ИА Регнум призвал не относиться легкомысленно к заявлениям о планах проверять российские суда в Балтийских проливах. Он отметил, что это приведёт к серьёзному обострению ситуации. Эксперт также назвал надуманными поводы, по которым призывают вводить ограничения для российских судов.