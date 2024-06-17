Копенгаген, 17 июня, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Датские власти рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против так называемого теневого флота стареющих судов, транспортирующих российскую нефть», — сообщил он агентству Reuters.

Вместе с тем он не уточнил, какие именно меры рассматриваются.

Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через её проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды, уточнило агентство.

Как передавало ИА Регнум, британская газета The Financial Times в ноябре 2023 года заявила, ссылаясь на источники, что Дания может начать инспектировать заходящие в её воды российские танкеры с нефтью. По информации издания, такое поручение королевству планирует дать Евросоюз. Основанием для досмотра предложили сделать меры по защите экологии.

Посол России в Дании Владимир Барбин в январе 2024 года заявил, что планы задерживать российские танкеры в датских проливах нарушают международные нормы. Москва рассчитывает, что Копенгаген это осознаёт, подчеркнул он.

Гендиректор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с ИА Регнум призвал не относиться легкомысленно к заявлениям о планах проверять российские суда в Балтийских проливах. Он отметил, что это приведёт к серьёзному обострению ситуации. Эксперт также назвал надуманными поводы, по которым призывают вводить ограничения для российских судов.