Грозный, 29 октября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Угрозу международного терроризма в Чечне удалось полностью ликвидировать, заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе встречи с директором Университета гуманитарных наук имени Мухаммеда Бен Зайеда доктором Халифом Мубараком Аз-Захири.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он совершил визит в ОАЭ, где и встретился с Аз-Захири. Об этом разговоре Кадыров написал 28 октября в своём Telegram-канале.

«Я заверил Халифа Мубарака Аз-Захири, что мы полностью ликвидировали данную угрозу в Чеченской Республике и устойчиво движемся по пути всестороннего развития», — уточнил глава Чечни.

В рамках разговора Кадыров также отметил, что его регион готов делиться полученным опытом для благополучия народов России и ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня Рамзан Кадыров проинформировал, что поручил силовым ведомствам региона усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма в республике после террористических атак на Дагестан. Тогда он отмечал, что особый упор следует делать на противодействие радикальной идеологии, которая исходит из европейских стран.

Глава Чечни предупредил, что попытки посягнуть на жизнь сотрудников правоохранительных органов и государственных служб будут жестко пресекаться. Кадыров также подчеркивал, что власти и общество должны проводить совместную работу, чтобы люди не попадали под влияние террористической идеологии.

27 июня глава Чечни напомнил семьям террористов о возможности кровной мести.