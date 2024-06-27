Грозный, 27 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил семьям террористов о возможности кровной мести после атак вооружённых боевиков в Махачкале и Дербенте. Видеозапись этого политик 27 июня опубликовал в Telegram-канале.

Telegram-канал Рамзана Кадырова Рамзан Кадыров

В ходе выступления на совещании с главами силовых ведомств Чечни в связи с терактом в Дагестане Кадыров отметил, что власти республики видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе».

По словам главы республики, в случае появления малейших подозрений на терроризм стоит «наказывать весь род», чтобы он понимал, что несёт за это ответственность.

«Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются», — сказал он.

Кадыров отметил, что если живущему в Чечне отцу нет дела до собственных детей или он не может с ними справиться, то тогда нужно сообщить об этом властям, чтобы род не понёс за них ответственности.

«Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы», — уточнил глава республики, добавив, что кровная месть, по его словам, существует для того, чтобы не убивали людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня пятерых сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали на срок от 2 до 13 суток за мелкое хулиганство. Кроме этого, члены его семьи попросили прощения за совершённый братом террористический акт в республике.

Вооружённые боевики 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате этого погибли полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма. По последней информации минздрава республики, количество жертв теракта возросло до 21 человека.

Ранее в этот же день источник в силовых структурах Дагестана рассказал о задержании Омарова. Экс-главу района допрашивали из-за возможной причастности его сыновей к террористическим атакам и провели у него дома обыски.