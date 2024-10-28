Берлин, 28 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Работники Volkswagen на заводах в Германии приостановят работу на один час в качестве знака протеста против сокращения зарплат и планов по закрытию части предприятий. Об этом 28 октября со ссылкой на данные немецкого издания Handelsblatt сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/IMAGO/Sylvio Dittrich

«Лидеры профсоюза планируют проинформировать сотрудников 11 немецких предприятий о ходе переговоров с компанией. Эти события открывают тяжёлую неделю для крупнейшего европейского производителя машин», — сказано в публикации.

Гендиректор компании Оливер Блюме объяснил сокращения зарплат высокими расходами бренда, который борется с падением спроса в Европе и усилением конкуренции со стороны китайского автомобильного гиганта BYD.

Как передавало ИА Регнум, о планах Volkswagen закрыть заводы в Германии стало известно в начале октября. Как сообщалось, одной из причин кризиса в автоконцерне стало снижение интереса местных потребителей к электромобилям. В августе продажи в ЕС упали почти на 44%, в том числе в Германии — почти на 69%.

В сентябре в Брюсселе на забастовку вышли сотни сотрудников автоконцерна Audi. Работники выступили против закрытия завода компании в городе. Причиной протеста стало заявление компании, в котором сообщалось, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили данной марки.