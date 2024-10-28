Москва, 28 октября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами в связи с расследованием убийства в Баку актёра Иосифа Ткача. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Пресс-служба СК РФ

«[Бастрыкин] поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества организовать взаимодействие с азербайджанскими коллегами и предложить возможную помощь при расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение дано с учётом подписанных двусторонних соглашений между СК РФ и генпрокуратурой Азербайджана и сложившимся эффективным сотрудничеством.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября в Баку убили актёра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу. В результате оперативной работы правоохранителей был задержан подозреваемый в убийстве супругов 51-летний Ислам Хадиев. Следствие выясняет мотивы преступления.

Иосиф Ткач работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Кроме этого, он сыграл ряд ролей в фильмах и сериалах, включая «Граф Крестовский». Людмила Ткач имела звание «Заслуженного учителя Азербайджана».