Баку, 23 октября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. В Баку убили актёра Иосифа Ткача и его супругу Людмилу, сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

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По данным пресс-службы МВД республики, сообщение об убийстве поступило в отдел полиции 22 октября около 21:00 по местному времени (20:00 мск).

В результате оперативной работы правоохранителей был задержан подозреваемый в убийстве супругов 51-летний Ислам Хадиев.

Отмечается, что в настоящее время следствие выясняет мотивы убийства.

Иосиф Ткач ранее играл в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. Кроме этого, Ткач сыграл ряд ролей в нескольких фильмах и сериалах, включая «Граф Крестовский». Людмила Ткач имела звание «Заслуженного учителя Азербайджана».