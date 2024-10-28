Манчестер, Великобритания, 28 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ушёл со своего поста. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ФК.

Global Look Press

«Мы благодарны Эрику за всё, что он сделал за время работы с нами, и желаем ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.

Хаг родом из Нидерландов. Он работал с командой с апреля 2022 года. С ним ФК выиграл Кубок Английской футбольной лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. До назначения нового главного тренера клуба эти обязанности будет выполнять Руд ван Нистелрой.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне после девяти игр в Английской премьер-лиге занимает 14-е место. Команда победила только в трёх матчах. Все три встречи в рамках Лиги Европы она сыграла вничью.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре бывшего главного тренера московского ФК «Спартак» Гильермо Абаскаля уволили из испанской «Гранады». Он пробыл главным тренером команды только шесть матчей.

Победитель чемпионата мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции защитник Рафаэль Варан в сентябре объявил, что решил завершить футбольную карьеру. От ушёл из профессионального спорта в 31 год.