Гранада, Испания, 21 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль уволен из испанской «Гранады» спустя шесть сыгранных командой матчей. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба на официальном сайте клуба.

Pavel Kashaev/Global Look Press

«Клуб желает ему удачи в профессиональном будущем, а также его тренерскому штабу», — отметили в пресс-службе.

Выступающий во втором по силе дивизионе национального чемпионата клуб за шесть матчей под руководством Абаскаля смог одержать лишь одну победу, трижды сыграл вничью и два раза уступил. В итоге сейчас он в двух очках от зоны вылета.

35-летний специалист пришёл в «Гранаду» в июне. Сроки его контракта и финансовые подробности не афишировались.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля «Спартак» сообщил об увольнении главного тренера Абаскаля, который возглавлял команду с июня 2022 года. В последнем матче под его руководством команда с минимальным счётом (0:1) проиграла «Сочи» на выезде.

В мае столичную команду возглавил сербский специалист и бывший полузащитник миланского «Интера» Деян Станкович. «Спартак» подписал контракт с ним до середины 2027 года.