Комо, Италия, 25 сентября, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Победитель чемпионата мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции защитник Рафаэль Варан объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 31 года, сообщил футболист в соцсетях.

Global Look Press/IMAGO/www. imagephotoagency. it Рафаэль Варан

«За карьеру я сталкивался со многими трудностями, преодолевал препятствия, почти всё это казалось невозможным. Я придерживаюсь самых высоких стандартов, хочу уйти сильным, а не просто держаться за игру», — заявил Варан.

Он назвал свою футбольную карьеру захватывающим опытом, а также отметил, что наслаждался каждой минутой. Также он выразил благодарность одноклубникам, болельщикам, тренерам и персоналу команд. Он добавил, что останется в своём последнем клубе — итальянском «Комо», но не в качестве игрока.

Большую часть карьеры Рафаэль Варан выступал за испанский «Реал Мадрид», с которым взял множество трофеев, в частности выиграл Лигу чемпионов четыре раза. Выступая за сборную Франции, он выиграл Чемпионат мира 2018 года, а на следующем взял серебро.

Как передавало ИА Регнум, трёхкратный чемпион России в составе ЦСКА Виктор Васин сообщил, что завершил карьеру. На счету футболиста также два Кубка и Суперкубка страны. За российскую сборную он играл в 13 матчах.

В августе польский вратарь Войцех Щенсный принял решение в 34 года завершить карьеру футболиста. Голкипер трижды выиграл Кубок Англии и один раз Суперкубок страны за «Арсенал». С «Ювентусом» игрок по три раза выиграл чемпионат и Кубок Италии и два раза Суперкубок. За сборную Польши вратарь сыграл 84 матча.