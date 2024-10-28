Москва, 28 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Бежавшего из России в США певца Алексея Лебединского, известного под псевдонимом Профессор Лебединский, просят проверить на экстремизм и признать иностранным агентом. Об этом 28 октября сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из соцсети

Отмечается, что общественники движения «Зов народа» обратились к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также в Минюст РФ. Поводом стали высказывания музыканта, который уехал из России и последние несколько лет живёт в США.

«В соцсетях, по словам общественников, певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие. К примеру, музыкант в одном из интервью украинским СМИ заявил, что Россия должна «попросить прощения у Украины и поклониться ей в ноги», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Лебединский в соцсетях назвал себя «абсолютным бомжом» и попросил прислать ему денег. Он сообщил о проблемах со здоровьем, пожаловался, что перестал ходить в кафе и рестораны. Музыкант пригрозил подписчикам, что «уйдёт жить к бомжам под мост», если ему не помогут.

Бывшая жена певца резко отреагировала на заявление экс-супруга. Светлана Кушакова рассказала ИА Регнум, что Лебединский всегда был очень жадным человеком, даже по отношению к близким, много лет назад он выгнал её с годовалой дочерью на улицу. Женщина заявила, что она отказывается сочувствовать такому человеку и не разделяет его политических взглядов.

Лебединской уехал в США в 2014 году, выступив против воссоединения Крыма с Россией, но иногда приезжал в страну с концертами. Он осудил спецоперацию на Украине и отказался возвращаться в РФ до её окончания. В своих соцсетях Лебединский публикует посты, где поливает грязью Россию и жителей страны.