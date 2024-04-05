Вашингтон, 5 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Бежавший из России в США певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, назвал себя «абсолютным бомжом» и попросил прислать ему денег.

кадр из видео Певец Алексей Лебединский

«В прошлом месяце мне прислали ровно столько, чтобы оплатить счет за электричество и интернет. И мне пришлось опять просить в долг», — пожаловался он на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Лебединский сообщил о проблемах со здоровьем, пожаловался, что перестал ходить в кафе и рестораны. Он пригрозил подписчикам, что уйдёт жить к бомжам под мост, если ему не помогут. Певец добавил, что теперь каждый месяц будет просить прислать ему денег.

Профессор Лебединский стал популярным в России после выхода в 1995 году его песни «Я убью тебя, лодочник». Певец уехал в США в 2014 году, но иногда возвращался, чтобы выступать с концертами. После начала Россией СВО на Украине музыкант заявил о разрыве с родиной.

Как сообщало ИА Регнум, сбежавший из России актёр Семён Трескунов в марте попросил у подписчиков в соцсети найти ему работу, чтобы иметь средства для существования. Он назвал профессию актёра неактуальной для себя и заявил о готовности почти к любой работе.

Актёр Артур Смольянинов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, внесён в список экстремистов и террористов) после бегства Латвию стал зарабатывать, выступая с музыкальной группой. Стало известно, что за трёхчасовое выступление в одном из рижских кафе в феврале им заплатили €500 и накормили ужином.

Стас Михайлов в марте заявил, что бежавшие из России артисты ещё приползут обратно на коленях и будут просить прощения. Певец напомнил, что именно Россия сделала их известными, а они теперь поливают её грязью.