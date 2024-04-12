Москва, 12 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Бывшая жена Профессора Лебединского (Алексей Лебединский), который рассказал, что стал «абсолютным бомжом» в США, резко отреагировала на заявление экс-супруга. Светлана Кушакова рассказала ИА Регнум, что Лебединский всегда был очень жадным человеком, даже по отношению к близким, много лет назад он выгнал её с годовалой дочерью на улицу. Женщина заявила, что она отказывается сочувствовать такому человеку и не разделяет его политических взглядов.

Кадр из видео Профессор Лебединский

Светлана Кушакова в разговоре с ИА Регнум вспомнила несколько эпизодов из совместной жизни с Алексеем. По словам женщины, её бывший супруг не отличался щедростью никогда, даже когда в жизни Лебединского были огромные гонорары за концерты и корпоративы, он спускал большую часть денег на себя — будто забывал, что у него есть маленькая дочка Вероника. Поэтому жалобы Лебединского на бедную жизнь в США не вызывают никакой жалости у Светланы.

«Мы не общаемся с тех пор, когда он меня выгнал с годовалым ребёнком из дома. Извините, конечно, но мне на него плевать. Как я могу сочувствовать такому человеку? Он говорит, что у него все зубы развалились. Но о нашем здоровье с дочкой он в детстве как-то не задумывался. Дочь Вероника его иногда навещает, я не могу ей это запретить и не собираюсь. Но все эти визиты из жалости к нему. Когда она была маленькой, он ни копейки на неё не давал, но она всё равно о нём заботится», — рассказала Светлана.

Бывшая супруга также рассказала о причинах переезда Алексея Лебединского в США и отметила разницу в политических взглядах с артистом.

«В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него. Так, наверно, нельзя говорить, но мне его не жаль, он получил по заслугам за всё!» — говорит Светлана.

Светлана и Алексей познакомились в середине 1990-х. Женщина является дочерью известной советской и российской актрисы Светланы Смирновой, которая играла в таких картинах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Узник замка Иф», а также озвучивала персонажа Хелены Бонем Картер в «Бойцовском клубе». Брак продлился недолго и вскоре после рождения дочери Вероники пара развелась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что певец Алексей Лебединский в соцсетях пожаловался подписчикам на нехватку денег на жизнь и на слабое здоровье. Он попросил денег, иначе он «уйдёт к бомжам под мост». Кроме того, Алексей Лебединский рассказал, что не может получить в США необходимые лекарства, сделать анализы и купить тест-полоски для глюкометра, чтобы следить за уровнем сахара в крови.

Профессор Лебединской уехал в США ещё в 2014 году, выступив против воссоединения Крыма с Россией, но иногда приезжал в страну с концертами. Он осудил спецоперацию на Украине и отказался возвращаться в РФ до её окончания. В своих социальных сетях Лебединский публикует посты, где поливает грязью Россию и жителей страны.

ИА Регнум также сообщало, что актёр Семён Трескунов, сбежавший из России, попросил у подписчиков помочь ему с поисками новой работы. Мужчина признался, что готов взяться за любой труд, потому как больше на зарабатывает на своей основной специальности.