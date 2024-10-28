Киев, 28 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Все страны, принявшие участие в саммите БРИКС в Казани и заявившие о нейтральной позиции в отношении конфликта на Украине, фактически поддержали Россию. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 28 октября в своём Telegram-канале.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

«Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь разрешению этого конфликта, выглядят более пророссийскими», — написал он.

По мнению Зеленского, нейтральная позиция в этом случае помогает только России.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС в Казани прошёл 22 по 24 октября. В нём приняли участие делегации из 35 стран и шести международных организаций. Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги мероприятия, назвал его кульминацией российского председательства в объединении. Саммит также показал его открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС, добавил он.

Политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина в беседе с ИА Регнум отметила, что саммит БРИКС в Казани показал очень тёплое и уважительное отношение к России. Всем понятно, что ни о какой изоляции России речи не идёт.

В саммите также принял участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил о важности таких мероприятий, так как это способствует объединению разных стран. Зеленский после этого назвал главу организации функционером, поддавшимся на «искушения в Казани».