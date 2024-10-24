Киев, 24 октября, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в день международной организации, который отмечается 24 октября, за его участие в саммите БРИКС в Казани.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В день Объединённых наций важно, что мир не забывает про цели и принципы устава ООН, про цель создания этой организации, хотя некоторые её функционеры отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию устава ООН», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он напомнил, что 24 октября — день ООН во всём мире, а не где-то в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Ранее в МИД Украины выразили недовольство решением генсека ООН принять участие в саммите БРИКС. Дипломатам не понравилось, что руководитель международной организации до этого отказался приехать на «мирный саммит» в Швейцарии. Представители ведомства подчеркивали, что этот выбор Гутерриша является «неправильным». По мнению дипломатов, он не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН.

Киевские террористы внесли в список «Миротворец» Антониу Гутерриша, заявила 23 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения и «свято преданный заветам НАТО».