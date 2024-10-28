Владивосток, 28 октября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Осуждённый в России за угрозу убийством и кражу американский военный Гордон Блэк 28 октября заявил, что отказался просить о помиловании.

РИА Новости/Илья Аверьянов

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении. Российское правительство признало меня виновным в преступлении. Это их решение и ваша страна. И я должен подчиниться вашим законам», — заявил Блэк «РИА Новости».

Он добавил, что если американские власти решат его обменять на кого-то, это будет их решение.

По словам американца, сначала он не ожидал, что его осудят, пытался всячески сократить срок и надеялся, что просто уедет домой.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Блэк приехал во Владивосток к женщине, с которой познакомился в Южной Корее. В этой стране он служил в составе американского контингента.

В начале мая межде ними произошла ссора, в ходе которой он с силой схватил подругу за шею. Она восприняла это как реальную угрозу жизни. Американец забрал из её кошелька 10 тыс. рублей и потратил их на собственные нужды, в том числе на оплату гостиничного номера.

Американца задержали в гостинице, где он проживал. Как выяснилось, Блэк отправился во Владивосток, не получив разрешения от своего военного руководства.

Против гражданина США российские силовики возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

В июне суд в приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор просил назначить ему четыре года и восемь месяцев колонии-поселения, а защита просила вынести оправдательный приговор. На суде Блэк заявил отказался выступать с последним словом.

В августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменения.

Сегодня, 28 октября, Блэк заявил, что его навестили представители американского посольства. Тема возможности его возвращения в США в будущем при этом не обсуждалась.