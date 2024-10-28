Владивосток, 28 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Дипломаты не предоставили осужденному в Приморье американскому военному Гордону Блэку перспектив вернуться в США по программе обмена. Они посетили его в СИЗО.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Американские дипломаты, по словам Блэка, не говорили ему о возможности попасть в списки и вернуться в США.

«Делегация навестила меня. Мы пообщались более детально, но ничего о моём возможном возвращении на родину они не говорили. Никакой информации о такой возможности», — рассказал Блэк в интервью телеканалу «Вести. Приморье».

Он также признался, что узнал о возможности обмена не от американских властей, а от сотрудников СИЗО. Несмотря на ситуацию, американец очень надеется, что попадёт домой, но решение за правительством США, добавил Гордон Блэк.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гордон Блэк заявил, что не намерен просить о помиловании, считая, что нарушил российский закон.

Приговор осужденному оставили без изменений. Соответствующее решение 19 августа 2024 года вынес Первомайский районный суд Владивостока.

Приговор вступил в законную силу. 19 июня суд приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судья также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.

Установлено, что в мае Блэк, находясь в квартире знакомой (он с ней приехал из Южной Кореи) на улице Сахалинской во Владивостоке, в результате ссоры с силой схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу жизни. После этого американец самовольно взял из кошелька пострадавшей 10 тыс. рублей и потратил на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где его задержали.

Сторона обвинения просила приговорить Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии поселения, а также штрафу в размере 40 тыс. рублей.

В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток из Южной Кореи, не имея разрешения от руководства.