Владивосток, 19 августа, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Приговор осужденному в Приморском крае американскому военнослужащему Гордону Блэку оставили без изменений. Соответствующее решение 19 августа вынес Первомайский районный суд Владивостока.

AP/TASS Гордон Блэк

«Приморский краевой суд отклонил жалобу стороны защиты, оставив без изменений итоговое наказание в виде лишения свободы на три года девять месяцев», — объявили в суде.

В Telegram-канале прокуратуры Приморского края сообщили, что приговор вступил в законную силу.

Находящийся в следственном изоляторе Блэк принимал участие в заседании по видеосвязи. Также на суде присутствовали представители американской дипмиссии. Пострадавшая отказалась от личного участия, её интересы представлял прокурор.

Как сообщало ИА Регнум, установлено, что в мае Блэк, находясь в квартире знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал совместно с ней с апреля 2024 года, в результате ссоры с силой схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу своей жизни. После этого американец похитил из кошелька пострадавшей 10 тыс. рублей и потратил деньги на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где его задержали.

Сторона обвинения просила приговорить Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии поселения, а также штрафу в размере 40 тыс. рублей. Его адвокат посчитала, что в действиях подзащитного нет состава преступления.

Блэка задержали 2 мая. В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток, не имея разрешения от руководства. О произошедшем уведомили семью американца. Власти США пообещали оказывать обвиняемому консульскую поддержку. В отношении Блэка возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

19 июня суд приговорил Блэка к лишению свободы на три года и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судья также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тыс. рублей.