Владивосток, 19 июня, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Американского военнослужащего Гордона Блэка, обвиняемого в краже у жительницы Владивостока 10 тыс. рублей и угрозе убийством, приговорили к трём годам и девяти месяцам лишения свободы, а также возмещению материального ущерба потерпевшей. Соответствующее решение вынес 19 июня Первомайский районный суд Владивостока.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

В судебном заседании установили, что в мае Блэк, находясь в квартире знакомой на улице Сахалинской во Владивостоке, где он проживал совместно с ней с апреля 2024 года, в результате ссоры с силой схватил девушку за шею. Она восприняла это как реальную угрозу своей жизни. После этого обвиняемый похитил из кошелька пострадавшей 10 тыс. рублей и потратил деньги на собственные нужды, в том числе оплату гостиничного номера, где его задержали.

«Назначить наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Срок наказания исчисляется с момента вступления приговора в законную силу», — пояснили в суде.

Также судья удовлетворил иск потерпевшей о возмещении ей материального ущерба в размере 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Адвокат подсудимого Инга Кириченко заявила, что намерена обжаловать приговор суда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сторона обвинения попросила на заседании суда приговорить американца Гордона Блэка к 4 годам и 8 месяцам колонии поселения, а также штрафу в размере 40 тыс. рублей. Адвокат Блэка посчитала, что в действиях подзащитного нет состава преступления. В связи с этим защита попросила суд учесть все обстоятельства дела, а не только показания потерпевшей, но и подсудимого, признать подзащитного невиновным и оправдать его, добавил адвокат. Блэк полностью поддержал позицию защиты и не стал выступать с последним словом.

Блэка задержали 2 мая. Он находился в одной из гостиниц Владивостока. 7 мая Приморский краевой суд арестовал американца до 2 июля.

В минобороны США заявили, что военный отправился во Владивосток, не имея разрешения от руководства. О произошедшем уведомили семью американца. Власти США пообещали оказывать обвиняемому консульскую поддержку. В отношении Блэка возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба») и по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).