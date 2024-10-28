Москва, 28 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Росгвардия будет освобождать от административной ответственности владельцев оружия, которые сдадут его для использования в зоне специальной военной операции. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что такая «амнистия» предусмотрена для тех, кто совершил административные правонарушения в области оборота оружия, такие как несвоевременное обращение для его регистрации, если они не повлекли негативных последствий.

В ведомстве добавили, что возможность сдать для его использования в ходе СВО закреплена вступившими в силу в августе изменениями законодательства.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий механизм передачи конфискованного оружия в зону спецоперации. Нововведение позволяет передавать оружие и патроны напрямую в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные структуры.

В законе отмечается, что процедурой администрирования занимается Росгвардия, которая регулирует в стране оборот оружия. У ведомства от имени РФ появились полномочия собственника оружия или патронов, которые перешли в собственность государства. После их передачи другим государственным военизированным организациям полномочия собственника от имени РФ осуществляют уже эти структуры.