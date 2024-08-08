Москва, 8 августа, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Закон, упрощающий механизм передачи в зону спецоперации оружия, конфискованного в РФ, подписан президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий документ разместилна официальном портале правовых актов.

Александр Полегенько/ТАСС

Нововведение позволит передавать указанное оружие и патроны напрямую в Минобороны РФ, Росгвардию и другие государственные военизированные структуры. Порядок передачи установит правительство РФ. Процедурой его администрирования займётся Росгвардия, которая регулирует в стране оборот оружия.

У Росгвардии от имени РФ появятся полномочия собственника оружия или патронов, которые перешли в собственность государства. После их передачи другим государственным военизированным организациям полномочия собственника от имени РФ будут осуществлять уже эти структуры.

В законе также прописывается, что Росгвардия определяет порядок уничтожения оружия или патронов. Он также предусматривает право использовать Росгвардией оружие или патроны, которые подлежат уничтожению, или передавать другим государственным военизированным организациям.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая стало известно, что рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий передачу на нужды СВО оружия, которое изъято и подлежит утилизации.

2 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал, что правительство РФ с учётом замечаний поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощённой процедуре. Депутат отметил, что на складах МВД России и Росгвардии скопилось более 250 тыс. единиц огнестрельного оружия. По словам Хинштейна, 70 тыс. единиц из этого количества подлежит уничтожению.