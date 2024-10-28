Хабаровск, 28 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Главный тренер хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Андрей Мартемьянов покинул свой пост. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба команды из Хабаровска.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Андрей Мартемьянов

«Андрей Мартемьянов покидает «Амур». Стороны пришли к решению о досрочном расторжении контракта по соглашению сторон», — говорится в сообщении в Telegram-канале хабаровского клуба.

Отмечается, что в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ с московской командой «Динамо» исполнять обязанности главного тренера хабаровчан будет Виктор Костючёнок.

Клуб также поблагодарил бывшего главного тренера за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Мартемьянов стал главным наставником «Амура» в мае 2023 года и в сезоне 2023/24 клуб под его руководством вышел в плей-офф КХЛ с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде магнитогорскому «Металлургу», который в итоге завоевал Кубок Гагарина. В нынешнем сезоне хабаровская команда находится на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 12 очков и занимая последнее место в Лиге по потерянным очкам.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября КХЛ оштрафовала московский клуб «Спартак» за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в матче с петербургским СКА. На команду также было принято решение наложить денежный штраф.

При этом КХЛ также вынесла предупреждение за недопустимое поведение СКА и его главному тренеру Роману Ротенбергу. В Лиге посчитали, что высказывания главного тренера петербуржцев на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции носили «эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности».