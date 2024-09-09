Москва, 9 сентября, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» запустила пилотный проект по установке быстрых зарядных станций PUNKT E для электромобилей на парковках своих супермаркетов. Первые зарядки появились в Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения, улицах Парашютной и Карбышева.

«Перекрёсток» «Перекрёсток» запустил зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции обладают мощностью 60 кВт и способны пополнить заряд батареи электромобиля до уровня 80% за время от 20 до 60 минут. Станции рассчитаны на электромобили с коннекторами для европейских, отечественных и официально поставляемых моделей из Китая (с разъёмом CCS2), а также на японские электромобили с разъёмом CHAdeMO. Водители электромобилей с другими разъёмами могут заряжаться на станциях, используя собственные переходники на один из имеющихся коннекторов.

Электрозарядные станции удобны и просты в использовании. Для запуска сессии водителю достаточно выбрать в мобильном приложении PUNKT E необходимый коннектор станции и указать желаемое количество электроэнергии. Процесс зарядки можно контролировать в онлайн-режиме.

«Тренд на пользование электромобилем очевиден, ведь данный вид транспорта — прекрасная экологичная замена автомобилям с двигателем внутреннего сгорания», — сказал директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток» Александр Чухонцев.

Он отметил, что в торговой сети отмечают необходимость в улучшении и расширении инфраструктуры, а также экологизации транспорта.

«Запуск и масштабирование проекта по установке электрозарядных станций, помимо повышения уровня комфорта передвижения для владельцев таких авто, позволит сократить выбросы парниковых газов в атмосферу», — подчеркнул Чухонцев. Кроме того, благодаря быстрым зарядным станциям, клиенты в целях экономии времени могут выполнять два дела одновременно — совершать покупки и заряжать свой электрокар.

В рамках пилота до конца года торговая сеть «Перекрёсток» планирует установить ещё несколько быстрых зарядных станций PUNKT E для электромобилей с китайским стандартом зарядки (GB/T). Новые станции будут установлены в Санкт-Петербурге и Московской области.