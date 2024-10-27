Ессентуки, Ставропольский край, 27 октября, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Глава города Ессентуки Владимир Крутников опубликовал фотографии жёсткой посадки самолёта Ан-2, в результате которой пострадали четыре человека.

Telegram Владимир Крутников

Как видно на опубликованных в Telegram-канале главы города фотографиях, самолёт приземлился прямо на лесные насаждения возле дороги.

По информации Крутникова, инцидент с воздушным судном произошёл в Предгорном районе на развилке выезда из Ессентуков в направлении станицы Суворовская.

Как передавало ИА Регнум, по данным МЧС, на борту находились девять человек, в том числе восьмилетний ребёнок. В результате жёсткой посадки пострадали четыре человека, троим потребовалась госпитализация. Погибших нет. На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники, уточняли в МЧС.