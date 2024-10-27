Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Число пострадавших при наезде грузовика в предместьях Тель-Авива возросло до 35, сообщает израильская газета The Times of Israel.

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Сообщается, что 35 пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы.

«Среди них шестеро в тяжёлом состоянии, пятеро в состоянии средней тяжести, 20 с лёгкими травмами и ещё четверо страдают от острой тревоги», — говорится в публикации.

Кроме того, издание уточняет, что многие из пострадавших были пожилыми людьми, которые вышли из автобуса перед посещением ближайшего музея.

По данным газеты, правоохранительные органы застрелили и «нейтрализовали» водителя грузовика.

Как передавало ИА Регнум, наезд грузовика на автобусную остановку произошёл утром 27 октября к северу от Тель-Авива. Уточнялось, что некоторые из пострадавших были зажаты под грузовиком. Израильские правоохранители рассматривают наезд как вероятный теракт.