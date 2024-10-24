Донецк, 24 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Горняке (ДНР) часть сил ВСУ были разгромлены, другие попали в оперативное окружение, а некоторые подразделения оставили позиции, сообщил 24 октября Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Telegram/Zelenskiy / Official

«Армия России молниеносно прорвалась в Горняке, часть сил ВСУ разгромлены, попали в окружение, а часть бежала с позиций!» — сказано в материале.

По этим данным, 210-й отдельный батальон 120-й бригады ВСУ попал в оперативное окружение после того, как 154-й батальон покинул позиции. Подразделение понесло большие потери, командование обещало подкрепление, но оно так и не прибыло, отметили авторы.

Военные 210-го батальона покинули позиции в Горняке, чтобы не оказаться в окружении, хотя командование угрожало им расстрелом, сказано в материале. Команду возвращаться в Горняк большинство военных батальона выполнять отказались, сославшись на моральное и физическое истощение. Их пригрозили обвинить в дезертирстве, добавили авторы.

Как передавало ИА Регнум, обозреватель издания The Conversation Фрэнк Лэдвидж ранее отметил, что ВСУ отброшены со своих позиций по всей линии фронта, в том числе в Курской области. Не только Крым, но и ЛНР и ДНР уже потеряны для киевского режима, и всё больше жителей Украины начинают говорить об этом открыто, подчеркнул автор. У ВСУ «заканчиваются солдаты», добавил он.

Бойцы ВСУ регулярно устраивают массовые бунты, последнее из таких происшествий имело место в Курахово, сообщила ранее испанская газета El País со ссылкой на офицера украинской армии. Кроме того, около сотни военных ВСУ оставили свои позиции в Угледаре за несколько дней до освобождения города российскими войсками, впоследствии эти бойцы заявили, что их отправили на передовую без подготовки и необходимого вооружения, добавил источник издания.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.