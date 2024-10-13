Курск, 13 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Су-34 ВКС России нанёс удар по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщила 13 октября пресс-служба Министерства обороны.

Валентин Капустин/РИА Новости

Работа по целям велась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Заданные цели были уничтожены, сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало соответствующие кадры. На них видна подготовка экипажа к выполнению работы, а также момент сброса боеприпасов.

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Как передавало ИА Регнум, 9 октября обозреватели американского журнала Military Watch в своей публикации отметили, что подразделения ВСУ несут большие потери в курском приграничье из-за ударов российских истребителей Су-34. Ограниченность средств ПВО у противника позволяет российской авиации наносить удары с большой интенсивностью, сказано в публикации. Истребители Су-34 играют всё более важную роль в конфликте на Украине, добавили авторы.

13 октября пресс-служба Минобороны проинформировала, что потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области с 6 августа превысили 22,6 тыс. человек. Также противник лишился сотен единиц вооружения и военной техники. В минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 человек, было уничтожено 10 единиц бронетехники, в том числе семь танков, включая два Leopard, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и другая техника, отмечалось в сообщении.