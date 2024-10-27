ДНР, 27 октября, 2024, 06:57 — ИА Регнум. Ещё один город практически возвращён в состав России — речь идёт о Селидово в ДНР. Организованной обороны в городе уже нет, российские войска начали окончательную зачистку. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

«В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идёт отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ. Город возвращён России», — написал военкор.

ВСУ планировали обороняться в этом городе несколько месяцев, создав из него мощный укрепрайон, но продержались несколько дней, информировал военкор.

Украинские СМИ пишут, что командование ВСУ разрешило военным покинуть город, если они смогут уйти живыми.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка совершили «эпичный» прорыв в Селидово на горящем танке. Взятие города перережет снабжение донбасской группировки ВСУ со стороны Днепропетровской области и приблизит освобождение ДНР, пояснил военкор Александр Коц.

Подразделения ВСУ наращивают темпы бегства из Селидово на красноармейском (покровском) направлении, информировали в Минобороны.

Ранее военкоры писали, что 23 октября российские военные установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение российских подразделений у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ.