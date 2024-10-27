Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2024, 09:34 — ИА Регнум. На Камчатке произошло землетрясение. Магнитуда подземного толчка составила 5,6, сообщили 27 октября в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА Регнум

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 км восточнее села Мильково», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

По данным приборов, сейсмособытие ощущалось на территории краевой столицы силой до двух баллов. Также уточняется, что угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в МЧС РФ предупредили о возможных последствиях мощного цунами в регионах Дальнего Востока ― у берегов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья. Потенциально стихия может накрыть 14 дальневосточных городов и несколько десятков населённых пунктов. Мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до 1 тыс. км в час.

20 сентября в Таштагольском районе Кемеровской области неподалёку от горнолыжного курорта Шерегеш произошло землетрясение магнитудой 4,6. По данным специалистов, интенсивность подземных толчков в эпицентре составила 5,8 балла.