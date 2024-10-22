Южно-Сахалинск, 22 октября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. В МЧС РФ спрогнозировали возможный подход мощного цунами в трёх регионах Дальнего Востока. Всего стихия может накрыть 14 дальневосточных городов и несколько десятков населённых пунктов.

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Мощные волны могут обрушиться на побережье со скоростью до 1 тыс. км в час.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населённых пунктов», — говорится в сообщении МЧС.

Опасность цунами ещё и в том, что за первой волной следует ряд повторных, более мощных, добавили в ведомстве. Интенсивность воздействия цунами на побережье оценивается по условной шестибалльной шкале.

Как пояснили спасатели, особенно опасны цунами для посёлков, городов и сооружений, расположенных на низменных берегах океана, а также находящихся на вершине заливов и бухт, широко открытых к океану, куда цунами нагоняют большую массу воды, затопляющую устья и долины рек на 2-3 км от моря.

Как сообщало ИА Регнум, Куба готовится к удару урагана «Оскар», который движется на запад в Атлантическом океане. Глава республики признал, что удар по Острову свободы неизбежен.

Ранее система энергоснабжения Кубы вышла из строя. До этого в стране произошла авария на ТЭЦ в городе Матансасе, которая вызвала полное отключение электроэнергетической системы республики.

19 октября стало известно, что в Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар». Скорость порывов ветра в зоне этого циклона достигает около 36 метров в секунду. «Оскар» движется на запад, преодолевая каждый час по 19 км.