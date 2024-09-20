Кемерово, 20 сентября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Таштагольском муниципальном районе Кузбасса, недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Подземные толчки зафиксировали 20 сентября в 00:01 по местному времени (19 сентября, 20:01 мск). По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,6, а интенсивность толчков в эпицентре — 5,8. Эпицентр землетрясения располагался в Казском городском поселении в Таштагольском районе. Подземные толчки ощутили и жители посёлка Шерегеш.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области, после сейсмособытия были организованы три оперативные группы для обследования территорий, находящихся в 50-километровой зоне от эпицентра. В состав групп вошли представители муниципального образования и сотрудники МЧС России.

«Специалисты провели обследование всех социально значимых объектов, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме», — уточнили в региональном ведомстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что землетрясение, произошедшее в Молдавии 16 сентября, застало президента республики Майю Санду в прямом эфире, в момент её интервью телеканалу Moldova 1. По лицу Санду было видно, что она испугалась в первые мгновения, видя, как вокруг всё затряслось, но потом взяла себя в руки.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил на сайте, что эпицентр землетрясения находился на территории Румынии. Его магнитуда достигала 5,2. 16 сентября землетрясение также ощутили на Украине. Данных о пострадавших и разрушениях нет.