Курск, 27 октября, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Украинские военные из последних сил держатся в Курской области. Соответствующее утверждение инженера Воздушно-космических сил РФ по имени Андрей привела пресс-служба Минобороны России.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Сейчас, мне кажется, противник просто лишь на последнем издыхании держится. Если немножечко дожать, дальше он должен просто покатиться», — заявил военный.

Он добавил, что ежедневно вместе с командой готовит российские самолёты к вылету. Всё это делается для общей победы. Иногда хочется сказать, что «осталось всего лишь чуть-чуть нажать плечом», заключил инженер.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 26 октября ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 350 человек, восемь бойцов сдались в российский плен. Также ВС РФ уничтожили 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из которых одна — CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин. Совокупные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 26,9 тыс. человек.

Вооружённые силы России создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил 25 октября президент Владимир Путин. По его словам, территория, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 15 км.