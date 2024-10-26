Берлин, 26 октября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Базирующиеся в Латвии немецкие истребители Eurofighter были подняты в воздух над Балтийским морем по тревоге для идентификации российского самолёта-разведчика, сообщили ВВС Германии в соцсети X.

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«Наши силы быстрого реагирования из Латвии были активированы сегодня для идентификации самолета без плана полёта и сигнала транспондера. Наши немецкие истребители Eurofighter, в частности, сопроводили российский самолет-разведчик (Ил-20) над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверки такого плана носят скорее рутинный характер.

Как передавало ИА Регнум, в июле три британских самолёта были замечены у границ России в Чёрном море. Тогда им навстречу подняли Су-27. При приближении российского истребителя самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании выполнили разворот от границы РФ.

Минобороны России 28 июня сообщило о росте интенсивности полётов стратегических беспилотников ВВС США над акваторией Чёрного моря. Уточнялось, что это свидетельствует о большей вовлечённости Вашингтона и государств НАТО в конфликт на Украине, а также повышает риски прямого столкновения альянса с Россией.