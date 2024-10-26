Киев, 26 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Иностранцам и лицам без гражданства разрешили занимать офицерские должности в Вооружённых силах Украины, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий таким лицам проходить службу в ВСУ по контракту на офицерских должностях, написал Железняк в своём Telegram-канале.

«(Закон. — Прим. ред.) №12 023 (…) позволяет иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт и нести военную службу на должностях офицерского состава», — сообщил депутат.

Ранее привлекать иностранцев в ВСУ можно было только как солдат и сержантов. Верховная рада приняла указанный законопроект 10 октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников из более чем 100 стран мира.

Иностранные наёмники ВСУ, в том числе грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в приграничье Курской области, сообщали ранее журналистам российские военнослужащие.

ВСУ «заводили» в Курскую область командиры иностранных частных военных компаний и военные НАТО, сообщал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Позднее из-за больших потерь иностранцев стали выводить из региона, отмечал также Алаудинов.