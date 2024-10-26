Санкт-Петербург, 26 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Одного из пострадавших при нападении мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге выписали из больницы, сообщил 26 октября вице-губернатор Олег Эргашев на видео, распространённом пресс-службой администрации губернатора Петербурга.

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«Один пациент переведён на амбулаторное лечение», — сказал Эргашев.

Он рассказал, что навестил в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 66-летнюю пациентку, которую нападавший ударил ножом в грудь. Женщина находится в палате интенсивной терапии, угрозы для её жизни нет.

«Состояние пациентки стабильное, и в ближайшее время она будет переведена на отделение», — добавил вице-губернатор.

Эргашев навестил трёх пострадавших в 26-й больнице. Он отметил, что ситуацию с оказанием медпомощи пострадавшим контролирует губернатор Александр Беглов.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября вооружённый ножом мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, напал на посетителей супермаркета «Окей» на проспекте Космонавтов. Пострадали пять человек, четверых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Нападавшего задержали на месте. По словам очевидцев, он кричал, что ненавидит людей. Мужчину изолировали в медучреждении, врачи диагностировали у него острый психоз. Возбуждено уголовное дело.