Путин подписал закон об увеличении размера отчислений от лотерей на спорт
Москва, 26 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта.
Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Закон предполагает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей. Поэтапность предусмотрена для адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, сказано в пояснительной записке.
В 2025 году целевые отчисления от суммы выручки оператора лотереи должны будут составлять 4,2%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 5%, с 2028 года — 5,5%.
Ранее операторы лотерей были обязаны ежеквартально перечислять в бюджет целевые отчисления в размере 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи и суммой сформированного призового фонда. Средства используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе спортивных.
Целевые отчисления от лотерей в бюджет в 2023 году составили 3,548 млрд рублей, после вступления закона в силу этот показатель в 2025 году увеличится до 3,9 млрд рублей, а в 2027 году — до 4,56 млрд рублей, отмечается в сопроводительных документах.
Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин сообщил, что поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей для поддержания спорта. Здоровье нации, которое напрямую зависит от занятий физкультурой и спортом, является безусловным приоритетом государства, отметил президент.
Ранее глава государства также подписал закон, увеличивший с 1 января 2024 года до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Такая мера позволит увеличить соответствующий доход на 5 млрд рублей ежегодно, отмечалось в сообщениях. Кроме того, в июле 2024 года Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров.