Москва, 26 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Закон предполагает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей. Поэтапность предусмотрена для адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, сказано в пояснительной записке.

В 2025 году целевые отчисления от суммы выручки оператора лотереи должны будут составлять 4,2%, в 2026 году — 4,5%, в 2027 году — 5%, с 2028 года — 5,5%.

Ранее операторы лотерей были обязаны ежеквартально перечислять в бюджет целевые отчисления в размере 10% разницы между суммой выручки от проведения лотереи и суммой сформированного призового фонда. Средства используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе спортивных.

Целевые отчисления от лотерей в бюджет в 2023 году составили 3,548 млрд рублей, после вступления закона в силу этот показатель в 2025 году увеличится до 3,9 млрд рублей, а в 2027 году — до 4,56 млрд рублей, отмечается в сопроводительных документах.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин сообщил, что поручил повысить отчисления в бюджет от лотерей для поддержания спорта. Здоровье нации, которое напрямую зависит от занятий физкультурой и спортом, является безусловным приоритетом государства, отметил президент.

Ранее глава государства также подписал закон, увеличивший с 1 января 2024 года до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. Такая мера позволит увеличить соответствующий доход на 5 млрд рублей ежегодно, отмечалось в сообщениях. Кроме того, в июле 2024 года Путин поручил создать фонд для дополнительной поддержки спорта за счёт целевых отчислений букмекеров.